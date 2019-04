Wonder Woman komt uit Fryslân, en ze heet Maeve

Kidsfitness. Bij het woord alleen wordt er misschien meteen gedacht aan kinderen met grote spierballen, maar als je Maeve van der Veer ontmoet zie je meteen al dat dit niet klopt. Kidsfitness lijkt volgens de fitte inwoner van Lemmer nog het meeste op vloeroefeningen zoals we die kennen van het Olympisch turnen. "Het is een mix van danselementen, turnelementen en explosieve bewegingen", vertelt Maeve. "Je moet als sporter een routine in elkaar zetten, op muziek die je zelf gekozen hebt." De routine moet daarna op een podium aan een jury gepresenteerd worden.

Maeve is zo goed in haar sport dat ze als eerste Nederlander ooit mee mag doen aan het EK Kidsfitness. Voordat dit zover is, staat er echter nog een NK op het programma. Dit wordt aankomende zondag georganiseerd. "Ik heb er heel veel zin in", zegt de jonge sporter. "De focus ligt nu wel eerst op het NK, maar als dat klaar is maken wij ons volledig op voor het EK."

Topsporter

Maeve heeft de perfecte achtergrond voor deze bijzondere tak van sport. Als Nederlands kampioen toestelturnen zit het namelijk wel goed met haar turnkwaliteiten. En ook de liefde voor sport, zat er al vroeg in, zo vertelt ze: "Ik ben op mijn zesde al begonnen met topsport turnen in Heerenveen, en voor deze sport was ik ook bezig met crossfit, waarbij ik ook veel krachttesten moesten worden gedaan." Die combinatie ligt haar wel, en dus was deelname aan Kidsfitness niet zo'n vreemde keus.

Instagram famous

Kidsfitness is dan misschien bij de gemiddelde Fries wat onbekend, op social media is Maeve intussen al een ster. Met filmpjes van haar trainingen, acrobatische sprongen en oefeningen in Wonder Woman kostuum weet de jonge topsporter bijna 50 duizend volgers op instagram te vermaken. De filmpjes van Maeve worden duizenden keren bekeken, en ze hoopt dat ze ook andere kan inspireren om te bewegen en gezond te leven.