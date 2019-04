Succes met touringcar-techniek: politie pakt 128 appers in het verkeer

In twee dagen werden 128 automobilisten bekeurd omdat ze de mobiele telefoon vasthielden. Daarnaast werden nog eens 23 boetes uitgedeeld voor veel te hard rijden. In totaal werden tweehonderd mensen op de bon geslingerd voor verkeersovertredingen. Eén automobilist zat te blowen achter het stuur.

Het gebruik van een touringcar om verkeersovertreders te pakken, is niet nieuw. Zo wordt het al in andere delen van het land gebruikt. Voor Noord-Nederland was het wel de eerste keer. "Maar we gaan het vaker doen, met een bus of camper of een ander voertuig om het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer de kop in te drukken", vertelt Bouwdie Hovinga van de verkeerspolitie. Enkele jaren geleden is de politie al wel eens met een camper op pad geweest om mensen te betrappen.