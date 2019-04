Wel of geen extra gaswinning in Noordwolde?

Om een goed beeld te krijgen van hoe het ervoor staat, kunnen omwonenden en andere betrokkenen adviezen met argumenten indienen. Dit kunnen argumenten zijn die zowel voor als tegen de gaswinning bij Noordwolde pleiten. Het ministerie wil gasproducent Vermilion toestemming geven om 500 miljoen kuub gas uit de bodem te halen. Om dit voor elkaar te krijgen zal er een nieuw veld worden aangeboord, vanuit een bestaande gaswinlocatie.

Omdat de locatie al bestaat, hoeft er geen proefboring te worden gedaan. En juist dat vinden tegenstanders niet veilig, omdat er in 2009 al eens een aardbeving met een kracht van 2.89 heeft plaatsgevonden.

Praten over de toekomst

In Noordwolde was dinsdag een informatieavond van het Ministerie van Economische Zaken. Hier waren onderzoekers en ambtenaren aanwezig om eventuele zorgen weg te nemen, en vragen te beantwoorden. Actiegroepen tegen nieuwe gaswinning waren er ook. De tegenstanders, waaronder ook de gemeente Weststellingwerf, zeggen: niet doen, het is te gevaarlijk en het gaat te snel. Voorstanders vinden dat het winning van gas veilig is en moet gebeuren.

Tegen de toestemming van Vermilion kan nog bezwaar worden gemaakt. Adviezen geven over het ontwerpbesluit 'Gaswinning Weststellingwerf-West' kan tot 9 mei.