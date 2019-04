Oranjevrouwen met Spitse en Geurts in oefeninterland veel te sterk voor Chili

Al in de tweede minuut kwam Nederland op voorsprong door een doelpunt van Daniëlle van de Donk. Niet veel later verdubbelde Lieke Martens van FC Barcelona uit een corner van Spitse de voorsprong van de Oranjevrouwen. Daarmee was het in de eerste helft nog niet klaar voor de ploeg van Sarina Wiegman, want met goals in de 21e en 27e minuut maakte Van de Donk haar hattrick binnen het halfuur compleet: 4-0. Vivianne Miedema (âld-SC Hearrenfean) en Shanice van de Sanden schroefden met hun goals de score verder op: 6-0.

Pas in de tweede helft ging de Oranje-storm liggen en gaf bondscoach Wiegman ook speeltijd aan wat bankspeelsters. Onder meer Spitse maakte daardoor de negentig minuten niet vol. De eindstand werd uiteindelijk in de slotfase door opnieuw een treffer van Van de Donk gebracht tot 7-0.

Voorbereiding op het WK

De Oranjevrouwen speelden het oefenduel tegen Chili in het kader van de voorbereiding op het WK in Frankrijk van komende zomer. Nederland moet het dan in de poulefase opnemen tegen Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada. Aan het WK doen in totaal 24 landen mee.