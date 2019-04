Omrop TIP: iepenUP met Dieuwertje Blok

De Vrijheidscolleges zijn een opmaat naar Bevrijdingsdag op 5 mei. De editie van woensdag wordt gedaan door Dieuwertje Blok, bekend van het Sinterklaasjournaal.

Blok weet uit persoonlijke ervaring in haar familie dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Haar moeder was van Joodse komaf en haar oma was de internationaal bekende kunstenares Stella Fontaine. Zij wist in de Tweede Wereldoorlog onder te duiken, maar andere familieleden werden vermoord in de concentratiekampen van Sobibór en Auschwitz.

Het kindercollege is woensdag 10 april in Neushoorn in Leeuwarden, en het is alleen toegankelijk voor kinderen in de leeftijd van negen tot en met twaalf jaar, en hun ouders.