Folle krêft foarút: Aris brengt ouderen in beweging in Swettehiem

Aris Leeuwarden geeft sinds twee jaar in het kader van het project 'Senioren door basketbal in beweging' zo'n twintig clinics per jaar aan ouderen in de provincie. De club doet dat om de ouderen in beweging te krijgen en om de mensen met elkaar in contact te brengen. Daarmee hoopt Aris ouderen uit het isolement te halen.

Naast de clinic krijgen de ouderen ook een uitnodiging voor een wedstrijd van de Leeuwarder basketbalclub. Ze kunnen dan op een zondagmiddag vanaf de businesstribune een wedstrijd in de Dutch Basketball League bijwonen.