Amelandse Eva Mosterman beste voorleeskampioen van Fryslân

Volgens de jury is het Eva gelukt Mathilda over te brengen op het publiek. Alles klopte hoe ze het verhaal bracht. Dit jaar doen 174 scholen mee aan de Friese voorleeskampioenschappen. De dertien beste voorlezer van de provincie namen het dinsdagmiddag tegen elkaar op in De Skâns in Gorredijk.

Op 22 mei is de landelijke finale in Amstelveen. Daar gaat Eva de provincie Fryslân vertegenwoordigen.