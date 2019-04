LTO baalt van mestfraude: "Dit gedoe is funest voor ons imago"

Bij de fraude wordt op papier geregeld dat mest wordt uitgereden op grond waar dat nog is toegestaan, zonder dat de eigenaars daarvan weten. Zo kunnen boeren die een mestoverschot hebben, hun mestadministratie op papier in orde krijgen. Zoiets kan tonnen aan geld schelen. Vrijdag kwam in Zwollen nog een zaak voor de rechter waarbij een Fries als tussenpersoon was betrokken.

De LTO wil een gedragscode inzetten tegen de fraude en roept veehouders ook op om vermoedens van fraude te melden. Volgens Henk Schoonvelde van de vakgroep Melkveehouderij, balen de boeren van hun frauderende collega's. "We zijn daar helemaal klaar mee. Het is een prachtige sector die het ook goed doet. Dit gedoe is funest voor ons imago."

Schoonvelde merkt ook dat er steeds meer meldingen worden gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). "Maar helaas blijven die soms erg lang liggen en dat is heel frustrerend!"