Webshop met museumstukken uit kelder groot succes: eerste collectie uitverkocht

Het gaat om spullen die in de kelders van de musea stonden. Zo was er een melkkannetje van het Princessehof te koop en kon je voor zo'n 190 euro op een echte museumstoel uit het Fries Museum. En dan is dat niet een stoffige stoel die niets waard is, zegt initiatiefnemer Pels Rijken tegen de NOS. "Nee, het zijn hele mooie spullen. Wat voor een museum niet interessant is, kan dat voor een consument zeker wel zijn."

Er is een grote verscheidenheid aan spullen, die in prijs variëren van 10 tot 675 euro. Het duurste stuk uit het Fries Museum is een oude bakkerskar van bakker A. Fokkema uit Oostdongeradeel.

De winst van de verkoop is voor de sector zelf, zodat de musea weer nieuwe kunst kan kopen. De stukken zijn te vinden op de website museumdepotshop.nl.