Twee jaar celstraf geëist voor plofkraak in Lemmer

De verdachten hebben altijd ontkend iets met de plofkraak in Lemmer te maken te hebben. Ze waren dinsdag niet aanwezig bij de behandeling van de zaak. Zowel de Rabobank als de Poiesz dienden schadeclaims in. De totale schade voor de supermarkt bedroeg meer dan 23.000 euro. Het grootste deel daarvan is vergoed door de verzekering. Het resterende bedrag wil de Poiesz op de verdachten verhalen.

Geld terug

De bijna 130.000 euro die het tweetal buitgemaakt heeft, wil de bank terug hebben. Daarnaast moet de verwoeste geldautomaat ook worden vergoed. De officier van justitie kondigde aan dat hij bovendien een zogenoemde 'pluk-ze-vordering' gaat opleggen, bedoeld om geldinkomsten uit criminele activiteiten terug te krijgen.

De rechtbank in Leeuwarden doet over twee weken uitspraak in deze zaak.