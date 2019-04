Sjinkie Knegt staat op deelnemerslijst bijzondere schaatswedstrijd

In Thialf

De Icederby Europe wordt gehouden op het ijs van Thialf in Heerenveen. Twee jaar geleden stond de wedstrijd ook gepland, in het Gelredome in Arnhem. Dat kon toen niet doorgaan, omdat de financiering niet rond kwam. Er is nu een investeerder gevonden voor het commerciële initiatief en daardoor kan de deelnemers ook prijzengeld worden geboden.