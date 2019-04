Moordzaak Van Seggeren in juni voor de rechter

De zaak tegen de 34-jarige weduwe van Van Seggeren wordt dinsdag niet inhoudelijk behandeld. De vrouw wordt verdacht van de moord op haar man Tjeerd van Seggeren in juli 2017. Het lichaam van het 37-jarige slachtoffer werd aangetroffen in een weiland bij De Westereen. Het is nog steeds niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er zijn meerdere scenario's doorgenomen er zijn meerdere verdachten aangehouden.

In januari van dit jaar is een Duitse man aangehouden, de ex-vriend van de weduwe van Van Seggeren. Deze man is op 11 maart overgeleverd aan de Nederlandse justitie. Drie dagen later is hij weer vrijgelaten, omdat uit het onderzoek bleek dat hij waarschijnlijk niets met de gewelddadige dood van Van Seggeren heeft te maken.

Volgens officier van justitie Henk Mous is de Duitser nog wel verdachte. "Toch heb ik besloten om hem niet voor te geleiden. Er was een misverstand met het alibi dat hij had. En daar baalt hij van", zei Mous dinsdagmorgen. In eerste instantie werd namelijk gedacht, dat de man niet eerlijk was geweest over zijn alibi. Uit zijn verklaring bleek echter dat er een vergissing was.