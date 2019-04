De weg van de MSC Zoe na de ramp

Op 29 maart is het schip vertrokken uit Bremerhaven. Vandaar voer het naar Felixstowe in Groot-Brittannië. De route daarna liep naar Port Said en op dit moment vaart het schip alweer in het Suez-kanaal, onderweg naar Singapore.

Het lijkt er sterk op dat het schip dus bijna drie maanden uit de running is geweest. Na de ramp heeft het tot 19 januari in Bremerhaven gelegen. Daarna lag het een tijdje in de haven van Gdansk in Polen maar keerde terug naar Bremerhaven op 5 februari. Daar bleef het tot zo'n anderhalve week geleden.

Werkelijke omvang

Op 6 februari werd bekend dat de Zoe geen 291 maar 345 verloren heeft in de rampnacht. Inmiddels is het officiële cijfers bijgesteld naar 342. Dit maakte de rederij bekend toen de laatste lading gelost was in Gdansk. Pas toen, ruim een maand na de ramp, was de werkelijke omvang bekend.

Waarom het schip na die bekendmaking nog zo lang niet gevaren heeft, is onbekend.