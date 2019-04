Orca gaat met zwemcursus kinderen voorbereiden op zomerseizoen

Na het halen van een zwemdiploma, wordt het regelmatig oefenen vaak vergeten. Met het programma hoopt de vereniging de zwemveiligheid te vergroten. Het programma bestaat uit een cursus van tien weken. Onder begeleiding worden verschillende zwemtechnieken geoefend en wordt ook de conditie verbeterd.

"Nu de zomer eraan komt, willen we bij Orca graag dat kinderen veilig kunnen zwemmen in een druk openluchtzwembad zijn of in open water en een paar extra zwemtrainingen zouden goed van pas kunnen komen. Daarom hebben wij het programma 'Veilig de zomer in' in het leven geroepen", zegt initiatiefneemster Jantina van der Ven.

De cursus begint na de meivakantie.