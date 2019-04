Hoeveel containers komen er jaarlijks in zee terecht?

Het getal dat het vaakst wordt genoemd in allerlei publicaties is 10.000. Dat is ook het aantal dat naar voren komt in een Amerikaans onderzoek, waarin de incidenten met containerschepen zijn onderzocht.

De World Shipping Council komt met een veel lager getal. Volgens deze organisatie zijn tussen 2011 en 2017 wereldwijd gemiddeld 1390 containers per jaar in zee terecht gekomen. Waarbij aangetekend dat dit een organisatie is van rederijen.

Zo laag mogelijke cijfers

En die hebben er alle belang bij dat de aantallen die naar buiten komen zo laag mogelijk zijn. Volgens Amerikaanse onderzoekers wordt het verlies van containers lang niet altijd door de rederijen gedeeld met de buitenwereld. Als het even kan wordt het in stilte met de verzekeringen afgewikkeld.

Het aantal containers dat jaarlijks in de Waddenzee terecht komt wordt geschat op 150. Maar dat gemiddelde is door de ramp met de MSC Zoe met stip opgehoogd. Wat het aantal containers dat in zee terecht komt ook is: afgezet tegen de miljoenen containers die dagelijks over de wereldzeeën worden vervoerd is het uiterst minimaal.

Directeur Arjen Mintjes van de Maritieme Academie zegt het zo: "Dat is percentagegewijs een verwaarloosbare hoeveelheid. Het is geen al te groot risico. Maar uiteraard is het wel vervelend als dat zoals op de Waddeneilanden voor je deur gebeurt."

Hand in eigen boezem

Overigens vindt hij dat 'wij als consumenten' ook de hand in eigen boezem moeten steken. "De groei van deze sector gaat zeker door. En waarom? Heel simpel, omdat we niet bereid zijn ons consumptiepatroon bij te stellen. We vinden het heel normaal maar een euro voor een plastic bakje bij de Xenos te betalen, dat uit China moet komen. Het transport van zo'n bakje kost zeg maar vijf cent en dan moet er ook nog op worden verdiend."