Waarom grote containerschepen zo dicht langs de Waddeneilanden varen

Die geul is dieper en ligt verder van de bewoonde wereld. Behalve de bekende peroxide kunnen er volgens De Hoop ook bijvoorbeeld partijen verf aan boord geweest zijn, die niet op laadbrieven staan en nu dus dicht bij de eilanden in zee terecht zijn gekomen.

Wat hem ook stoort is dat er voor de vaargeul niet ver van de Waddeneilanden nog steeds geen verkeersbegeleidingssysteem is ingevoerd. "Het is daarfile varen. Het is onbegrijpelijk dat daar geen enkele vorm van begeleiding van de schepen is. Vergelijk dat maar met het verkeer of de luchtvaart."

De Hoop was jarenlang voorzitter van de organisatie van kustgemeenten KIMO. En die organisatie heeft jaar in jaar uit bij de regeringen in Noord-Europa aangedrongen op de invoering van het verkeersbegeleidingssysteem Vessel Traffic Management and Advice (VTMA). "Maar er gebeurt niets op dit gebied, omdat de betrokken landen niet tot afspraken kunnen komen. Terwijl het toch simpel is in te voeren en het de veiligheid zeer ten goede komt."