Toezicht op grote containerschepen faalt

Het is wereldwijd de snelst groeiende vorm van vervoer. De overheden kunnen die onstuimige groei bij lange na niet bijbenen.

Ze schieten tekort op het gebied van controles en handhaving, concluderen de beide omroepen. Met als gevolg dat er nogal wat misgaat bij het beladen van deze enorme schepen.

Daardoor zijn ze bij onverwachte omstandigheden op zee extra kwetsbaar.

Sjorren en twistlocks

Volgens verschillende bronnen laat het toezicht op het laden en lossen van de grootste containerschepen ter wereld ernstig te wensen over. Uit een lijvig rapport van het Amerikaanse Department of Commerce blijkt dat in zo'n 20 procent van de gevallen het verlies van containers te wijten is aan gebrekkig sjorren. Containers zijn dan dus niet stevig genoeg vastgesjord aan het schip en aan elkaar.

Daarbij laat de kwaliteit van zogenaamde twistlocks nogal eens te wensen over. De opgestapelde containers worden vanaf de zesde rij niet gesjord met stangen, maar alleen vastgezet met twistlocks; een soort hoekijzers van gietijzer. Ze kunnen breken als er zware krachten op worden uitgeoefend, zoals bij de ramp met de MSC Zoe is gebleken.

De kwaliteit van de twistlocks wisselt. Ook worden over de wereld verschillende soorten gebruikt. Het zijn bij de belading de zwakste schakels, horen we van veel betrokkenen. Probleem is ook dat uit veiligheidsoverwegingen havenwerkers of sjorders niet op de bovenste rijen containers mogen komen. Dat maakt het checken van de twistlocks op de hoogste rijen uitermate lastig

Inhoud van de containers

De inhoud van de containers is vaak zo goed als onbekend. In veel gevallen wijkt ook het van tevoren opgegeven gewicht van een container af van de werkelijkheid. Niek Stam van FNV Havens: "Het gaat echt niet om een paar kilo meer dan opgegeven. Dat wijkt soms tonnen af."

Door dit verschil komen zwaardere containers soms hoog op een stapel te staan. Verkeerd beladen containerschepen zijn extra kwetsbaar bij slecht weer, extreme golfslag of ander onheil, blijkt uit het Amerikaans onderzoek: "Als het gewicht niet goed is verdeeld kunnen containers gaan schuiven en losraken. Dan komen er enorme krachten vrij."