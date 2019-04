Waar ging het mis met de MSC Zoe? We zochten het uit

Een paar jaar later komt het Amerikaanse Department of Commerce met een onderzoek: The Containerized Shipping Industry and the Phenomenon of Containers Lost at Sea. Ongevallen met containerschepen worden uitgebreid geanalyseerd; het Nederlandse onderzoeksinstituut Marin in Wageningen werkt eraan mee.

De conclusie: het naleven van de regels op het gebied van het grootschalig containervervoer laat wereldwijd te wensen over. "In de afgelopen twee decennia zijn containerschepen enorm in capaciteit gegroeid, maar het is de vraag of veiligheidsprotocollen en de werkwijze in de havens in staat zijn geweest die ontwikkeling bij te houden."

In het Amerikaanse rapport wordt een beeld geschetst van een snel groeiende markt, waar te weinig controle is op naleving van de veiligheidsregels. Zo kloppen de opgegeven gewichten van de containers vaak niet. Dat blijft niet zonder gevolgen: "Onjuist opgegeven containergewichten hebben bijgedragen aan het verlies van containers op zee."

Ook de toepassing van de regels verschilt van land tot land. Zo wordt over de situatie in 'opkomende landen als China' opgemerkt: "De containers worden geladen op afgelegen locaties. De lading binnen in de containers is vaak lukraak gerangschikt en onvoldoende vastgezet. Slecht geladen en overbelaste containers kunnen leiden tot instorting van de volledige stapel."