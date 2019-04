Minister Slob: "Geen bezuinigingen meer op regionale omroepen"

Slob is bij alle regionale omroepen langs geweest en sloot zijn tour af bij Omroep West. De minister vindt de regionale omroepen belangrijk, omdat ze in de haarvaten van de samenleving zitten. Daarom zal hij zijn best doen om geld te vinden voor de regionale journalistiek. Wel vindt Slob het belangrijk dat de regionale omroepen samenwerken, niet alleen met elkaar, maar vooral ook met regionale omroepen.

"Lokale omroepen zitten soms nog dichter bij de mensen. Ik zie dat er goed functionerende regionale omroepen zijn en ook lokale omroepen met een behoorlijke omvang. Maar de verdienmodellen van de journalistiek zijn wel aan het teruglopen. Het is goed om te kijken naar mogelijke samenwerkingen. Dat is een win-winsituatie."