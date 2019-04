Friese leerling-schoenmaker wint Europese vakwedstrijd

Afgelopen jaar ging Feenstra ook al de strijd aan met schoenmakers uit heel Europa, toen eindigde hij als tweede.

Het schoenmakersbedrijf Schoen- en Sleutel Meesters uit Leeuwarden, waar Feenstra werkt, is trots op hun jongste collega. "Wij wisten dat Menno een goede kandidaat was, maar dat hij goud zou halen op het hoogste niveau van Europa, dat hadden we niet verwacht. "