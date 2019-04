Steven de Jong gaat derde Kameleon-film maken

De hoofdrollen zullen gespeeld worden door de broertjes Duke en Scott Huisman. Die tweeling was ook te zien als de broertjes Klinkhamer in de KRO-NCRV-serie De Kameleon. Voor een van de hoofdrollen zoekt De Jong nog een jongen met het syndroom van Down.

De film zal in Fryslân worden opgenomen. Het is een hedendaags verhaal, geschreven door Dick van den Heuvel, die onder andere ook 'Salomon, het Kollumer oproer' heeft geschreven.

Als alles meezit dan kan er deze zomer al begonnen worden met de opnames.