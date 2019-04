Arjen Kok: "Deze ramp maakt duidelijk dat er een betere structuur nodig is"

Kok heeft uit naam van Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Nationaal Park Schiermonnikoog zijn belangrijkste bevindingen op papier gezet. Bij grote crisissen wordt een GRIP4 afgekondigd, een procedure voor als er iets gebeurt dat de gemeentegrenzen overstijgt. Maar dat is vooral voor de veiligheid van de mensen en niet voor het milieu. Natuurorganisaties en terreinbeheerders worden niet direct ingeschakeld bij ecologische rampen. Dat zou wel moeten, zegt Kok.

"Het was duidelijk dat wij als terreinbeheerders beter aangehaakt kunnen zijn in de veiligheidsstructuur. Als een ramp zich voltrekt waar vooral het milieu de dupe van is en niet zozeer de mensen, dan zal de veiligheidsstructuur op een andere manier moeten plaatsvinden dan zoals het nu was."

Betere coördinatie

Ook willen de natuurorganisaties graag een verantwoordelijk iemand op het land hebben die ze kunnen aanspreken. Op het water is dat duidelijk, dat is Rijkswaterstaat, maar op het land was dat nu niet het geval. Op de eilanden namen de gemeenten die rol op zich, maar er was geen structuur of een formeel protocol.

Om alle losse troep op te ruimen waren er veel vrijwilligers nodig. Er was eerst geen centraal informatiepunt en daardoor was het lastig om te coördineren. "De contacten liepen via via. Het kwam op onze stranden terecht en in onze natuurgebieden, maar als terreinbeheerders zaten we niet direct bij de bestuurders om tafel. Dat gaf soms wat onhandige situaties."

Afhandeling schade

Voor de afhandeling van de schade zijn de natuurorganisaties afhankelijk van Rijkswaterstaat. Het is nog steeds niet duidelijk of de kosten vergoed zullen worden. Ze willen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hier meer de regie in moet nemen. "Er is ook behoefte aan een beheer autoriteit voor de hele Noordzeekustzone. Deze ramp maakt duidelijk dat er een betere structuur nodig is om elkaar sneller te kunnen vinden."