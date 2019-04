Sikkes-van den Berg vertrouwt erop dat PvdA GrienLinks niet los zal laten

Politiek leider Matthijs Sikkes-van den Berg, te gast in It Polytburo, is ontevreden dat hij nu al aan de kant is gezet. "Dat voelt heel vervelend, omdat ik graag uit wil leggen aan de achterban waarom dit is, maar ik weet het niet. Ik heb het wel gevraagd aan Van der Molen, maar het komt er op neer: hoe komen we het snelst aan 22 zetels."

Versnipperd landschap

De keuze is nu om met de vijf grootste partijen door te praten, om dan een college met vier van de vijf partijen te vormen. Sikkes-van den Berg vindt dat jammer. "We hebben een heel versnipperd landschap, met veel kleinere partijen in de gemeente, in de provincie en in de steden en dorpen. Ik vind dat je dat terug moet zien in de coalitie."

Voor de verkiezingen werd al gezegd dat de PvdA en GrienLinks elkaar vast zouden houden, ook na de verkiezingen. Op dit moment zit GrienLinks niet aan tafel en de PvdA wel. Toch heeft Sikkes-van den Berg er vertrouwen in dat de PvdA 'zijn' GrienLinks niet los zal laten in de onderhandelingen.