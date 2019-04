Sportoverzicht: Heerenveen beschamend, LDODK uitgeschakeld, VC Sneek wel goed

We hebben het over het kansloze en beschamende verlies van SC Heerenveen bij FC Emmen en de frustraties bij de Feanster supporters.

Verder kijken we naar LDODK: verlies en dus geen korfbalfinale in de Ziggo Dome. Zijn ze gewoon niet goed genoeg?

De volleybalsters van VC Sneek waren wel goed in vorm dit weekend en zijn bijna zeker van de finale.

Zeilster Marit Bouwmeester heeft de eerste echte testcase voor de Olympische Spelen achter de rug. En dat ging wel goed. Voor Pieter-Jan Postma verliep het weekend minder goed.

Danny Noppert was dichtbij een stunt tegen Adrian Lewis. De darter uit Joure had een pijl voor de wedstrijd, maar die ging er niet in.

En we maken natuurlijk de nieuwe 'Wedstriid fan de Wike' bekend.