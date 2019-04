'Wedstriid fan de Wike': erop of eronder voor zaalvoetbalsters Drachtster Boys

Drachtster Boys heeft het halen van de play-offs om de landstitel niet meer in eigen hand. De Drachtsters moeten zelf winnen van Os Lusitanos en daarnaast moeten ze hopen dat nummer vier Drs. Vijfje een misstap maakt in de uitwedstrijd tegen nummer zes Team Alkmaar/Sportstars. Dan is plaatsing voor de play-offs een feit.

"Maar eigenlijk heeft Drachtster Boys ook nog geluk", vertelt sportverslaggever Andor Faber. "Want doordat Hovocubo tussentijds uit de eredivisie is gestapt, is de concurrentie punten kwijtgeraakt en Drachtster Boys niet. Die hebben namelijk verloren van Hovocubo en raakten dus niets kwijt. Anders waren de play-offs sowieso al onhaalbaar."

De wedstrijd tussen Drachtster Boys en Os Lusitanos is vrijdagavond live te volgen in een extra sportprogramma op de radio, met daarin ook een verslag van SC Cambuur tegen Jong FC Utrecht. Zaterdag is er bovendien een samenvatting te zien bij Omrop Fryslân.