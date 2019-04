Het HEA! broodbakje: "Het wordt een collector's item"

Het HEA!-broodbakje, wat is dat?

HEA! heeft niet echt een gadget, niet een aardigheidje om zo maar even weg te geven. Dus wij zijn op zoek gegaan naar iets leuks. En dat is het HEA!-broodbakje geworden. Het wordt een collector's item, want zo'n broodbakje komt niet voor niets uit de kluis. Je kunt het niet zomaar ergens kopen.

Niet? Maar hoe krijgen we dan wel zo'n bakje?

Jij krijgt sowieso niet zo'n bakje. Omrop Fryslân medewerkers mogen niet meedoen, dus dat is even jammer. Maar luisteraars en kijkers kunnen het bakje wel winnen. In HEA! hebben wij altijd 'Samar in momint', een mooi moment uit onze provincie. Mensen kunnen ook zelf zo'n moment inzenden en als dat filmpje in de uitzending komt, dan winnen ze het HEA!-broodbakje.

Hoe stuur ik mijn moment in?

Dat kun je hier lezen.

Een broodje, een tomaatje of wat dan ook; past het allemaal in het bakje?

Het bakje is multifunctioneel, dus er kan veel meer in dan alleen maar een broodje. Wil je er sokken in doen? Dat kan. Pennen & potloden? Dat kan ook. Je kan werkelijk alles wel in dit bakje doen. Al is het wel zo, als je er eten in doet, het dan wel 100 keer lekkerder smaakt dan uit een ander bakje.

Zijn er nog meer manieren om zo'n bakje te bemachtigen?

Op dit moment kan je alleen op deze manier het HEA!-broodbakje bemachtigen, maar op onze kalender staat nog meer in de planning. Dus houd de televisie en website in de gaten!