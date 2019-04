GroenLinks Opsterland maakt zich zorgen over pgb-regeling

Uit een enquête blijkt dat bijna iedereen tevreden is over het principe van de pgb-regeling: mensen die zorg nodig hebben, krijgen een budget waar ze zelf de zorg voor in kunnen kopen. Die vrijheid om zelf een zorgverlener te kiezen wordt erg gewaardeerd. De gemeente bepaalt het tarief dat mensen krijgen, maar die tarieven zijn in veel gemeenten niet hoog genoeg.

GroenLinks in Opsterland wil nu weten hoeveel mensen in Opsterland een pgb krijgen. En de partij wil ook dat de gemeente uitzoekt of het probleem ook in Opsterland speelt en zo ja, wat burgemeester en wethouders er aan willen doen.