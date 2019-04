Bijzonder natuurverschijnsel uitzonderlijk vroeg dit jaar

Zeevonk is een bolvormig, eencellig organisme. Dat zorgt voor groen of blauw licht in het water. Het komt met name voor bij warm zomerweer. Als zeevonk snel beweegt, bijvoorbeeld in een golf, zorgt een chemische reactie ervoor dat hij licht geeft. Het oplichten is bedoeld om vijanden af te schrikken.

Meestal is zeevonk in mei voor het eerst zichtbaar. Het is vooral te zien in de branding of wanneer je er doorheen loopt.