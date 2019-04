Gemeenschappelijk zonnepanelenproject van start in Makkinga en omstreken

Inwoners van een aantal dorpen in Ooststellingwerf kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een zonnepanelenproject. Op het dak van het veehoudersbedrijf van Arie den Blanken bij Makkinga worden 168 zonnepanelen geplaatst. Inwoners van omliggende dorpen kunnen daar een aandeel in kopen, voor 99 euro per stuk.