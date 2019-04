VVD T'diel kan niet kiezen: wordt het de eigen spaarpot of de regiodeal?

De VVD-fractie in gemeente Tytsjerksteradiel staat voor een dilemma als het gaat om het steunen van de tweede fase van de regiodeal. De provincie wil graag dat die regiodeal slaagt, maar daarvoor is steun nodig. En dat kost de gemeente Tytsjerksteradiel geld. De VVD in de gemeente vraagt zich nu af of zoiets wel kan.