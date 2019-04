Opnieuw geen ontheffing voor uitbroeden kievitseieren

Als een volledige verrassing kwam de brief van de provincie met daarin de 'nee' niet. Willem Bogtstra: "We hadden het wel een beetje verwacht, maar 'wie niet waagt, die niet wint'. Daarom hebben we het dit jaar officieel aangepakt. We hebben alle papieren ingevuld die bij een officiële aanvraag horen. Maar al snel bleek dat de kans op succes nul was. We zijn nog wel uitgenodigd bij gedeputeerde Johannes Kramer. Samen met Age ben ik daar geweest, maar het antwoord was nee. Waarom ze dan wel die invulformulieren hebben, daar snap ik dan werkelijk niets van."

Kansloze eieren

Toch sluit Bogtstra niet uit dat hij volgend jaar opnieuw een ontheffing aanvraagt. Er moet wat gebeuren, vindt hij. "Als je ziet hoe snel de stand van de kieviten achteruit gaat, dan moeten we wat doen. Maar de provincie ontkent dat er kansloze eieren zijn. Dat zijn eieren waarvan we vrijwel met zekerheid kunnen zeggen dat ze niet uitkomen. Bijvoorbeeld omdat de boer veel op het land aan het werk is. Boeren zijn helemaal niet onwelwillend, maar ze moeten hun werk wel gewoon kunnen doen."