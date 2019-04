Politie rolt meer hennepkwekerijen op in Noord-Nederland

In alle andere delen van het land rolde de politie juist minder hennepkwekerijen op. Dat Noord-Nederland een uitzondering is, heeft mogelijk te maken met het speciale hennepteam dat hier actief is. "Dat is een centraal gestuurd team", vertelt politiewoordvoerder Paul Heidanus. "Alle tips komen daar binnen. Daardoor kunnen we effectief werken. Daarnaast hebben we een zogenaamde 'veegactie' gedaan. Daarbij zijn we 110 tips nagegaan en hebben we uiteindelijk 14 kwekerijen opgerold."

Niet per se meer kwekerijen

Dat de politie meer kwekerijen ontmanteld heeft, wil volgens Heidanus niet per se zeggen dat er ook meer kwekerijen zijn of waren. "Wat we niet zien, weten we niet. De opgerolde kwekerijen zijn niet alle kwekerijen."

De politie ziet in elk geval geen verschuiving van de criminaliteit. "Het gros van de verdachten komt uit Noord-Nederland. Een enkeling komt uit het zuiden, uit de Randstad of een ander deel van Nederland. Maar het grootste deel van de verdachten is lokaal."