Wietse Tolsma uit Arum was in rampgebiet op Papoea: "Mensen zijn ernstig getraumatiseerd"

Tolsma zag met eigen ogen welke gevolgen de ramp heeft op mensen in het gebied. "Duizenden mensen waren op de vlucht, er was nog helemaal geen hulp. Het was een grote chaos toen ik op het vliegveld in Sentani aankwam", vertelt hij. Sentani was ook het episch centrum van de ramp. Tolsma: "Het is daar nu een grote kale vlakte met ingestorte woningen en ontwortelde bomen. De mensen zijn nu - drie weken na de ramp - opgevangen in opvangkampen, maar toen ik daar was, moest dat allemaal nog opgezet worden."