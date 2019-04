Nieuwe campagne 'Geland' moet Noordoost-Fryslân op de toeristische kaart zetten

Volgens de stichting Regio Marketing Toerisme, die 400 ondernemers vertegenwoordigt, heeft Noordoost-Fryslân alles waar een toerist om vraagt: een historische stad, De Fryske Wâlden en het Waddengebied. De stichting is in 2014 opgericht om de toeristische sector op één lijn te krijgen. Nu da is gelukt, is het tijd voor een volgende stap: de regio nog beter naar buiten brengen.

Populaire vlaggetjes

De plannen voor de nieuwe campagne worden maandagavond verder toegelicht. Een onderdeel van de campagne is al wel naar buiten gekomen. Rondom in het gebied zijn vlaggetjes opgehangen met de tekst 'Geland'. De vlaggetjes zijn in ieder geval populair: de meesten zijn gestolen.