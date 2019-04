Drie zusjes alleen tijdens de hongerwinter: het verhaal van Roos Derks

"Ik zie mijzelf nog liggen, in de sneeuw", zegt Roos. "We waren op hongertocht op zoek naar eten, Uitgeput vielen we in slaap. Dat zalige gevoel, dat zal ik nooit vergeten." De volgende dag worden ze weer wakker, in de harde realiteit van oorlog, het gemis van vader en moeder en de dagelijkse behoefte aan eten en drinken.

In het verzet

Roos groeit met haar zusjes Magda en Clara op in een communistisch gezin in Rotterdam. Haar vader Hendrik Bazuijnen gaat na het uitbreken van de oorlog in het verzet en regelt het drukken en verspreiden van de communistisch verzetskrant De Waarheid. In 1941 wordt hij opgepakt, midden in de nacht. Roos: "Daar weet ik niks meer van. 's Ochtends was hij gewoon weg. Mijn moeder zei: 'De moffen hebben je vader meegenomen'. Dat was het, meer niet. Mijn moeder praatte er verder niet meer over."

Hendrik Bazuijnen wordt eerst naar kamp Schoorl en daarna na het Duitse concentratiekamp Neuengamme gebracht. Roos zal haar vader, met wie ze een sterke band heeft, nooit meer zien. Het gezin wordt door de Wehrmacht op de hoogte gebracht van zijn overlijden.