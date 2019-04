Storing Dokterswacht Friesland weer voorbij: het gewone nummer kan weer gebeld worden

De telefoonstoring bij de Dokterswacht Friesland is weer voorbij. De Dokterswacht meldt dat het gewone nummer vanaf maandagochtend weer in gebruik is: 0900 112 7 112. Als gevolg van de storing was de dokterswacht vanaf zondag alleen bereikbaar via een speciaal calamiteitennummer. Mensen die het centrale nummer belden, kregen geen gehoor.