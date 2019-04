Meld onveilige verkeerssituaties bij Omrop Fryslân

Wethouder Hans van de Looij van de Brabantse gemeente Veldhoven was destijds zeer tevreden over het meldpunt. In zijn gemeente werd een onveilige situatie gemeld, en kwam de gemeente er achter dat een situatie bij de middenberm onveilig handelen in de hand werkte.

Meehelpen?

Dat kunnen we in Fryslân natuurlijk ook. Wilt u ook meehelpen? Dat kan via de bovenstaande kaart.