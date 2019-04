Illegale taxichauffeur (37) aangehouden in Drachten

Het vervoeren van mensen tegen betaling zonder vergunningen is illegaal. In de auto van de man werd een aanzienlijk geldbedrag aangetroffen, dat in beslag is genomen.

Meldingen

De politie ontving de afgelopen tijd al meerdere meldingen over de taxi-werkzaamheden van de man in het Drachtster uitgaansleven. De 37-jarige man is voor verder onderzoek ingesloten en er wordt een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.