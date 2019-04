Bolletongersdei laat nieuwe activiteiten varen en zoekt andere locatie

De reden daarvoor is de steeds complexer wordende regelgeving, waar het evenement aan moet voldoen. De traditionele markt, de kermis, kalvenkeuring en ringrijderij blijven wel.

Nieuwe locatie gezocht

Volgens voorzitter Cor de Groot van de Stichting Bolletongersdei had het bestuur mee samenwerking en steun van de gemeente Súdwest-Fryslân verwacht. Ook moet de organisatie weer op zoek naar een nieuwe plek, omdat de huidige locatie voor logistieke problemen zorgt.

"We kunnen niet anders dan concluderen dat Bolletongersdei te weinig leeft in de stad en bij de gemeente. Doorgaan met alle activiteiten en het programma laten doodbloeden is voor ons geen optie", zegt De Groot.