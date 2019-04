Mensen onderschatten de gevolgen van een maagverkleining

Dat er vaak te makkelijk over zo'n operatie wordt gedacht, constateert ook chirurg Marloes Emous. "Met name door de buitenwereld. Dat mensen hier binnenstappen en dan 'hup' geholpen zijn. Dan gaan ze voorbij aan het feit dat het juist voor onze patiënten een grote stap is om hier te komen. Ze voelen het als falen dat het zelf niet gelukt is goed af te vallen."

Het is belangrijk dat mensen die de operatie hebben ondergaan ook daarna goed begeleid worden. "Je moet je hele leven omgooien. Dat is best een grote stap. Blijf je hangen in je oude gewoontes dan krijg je sneller last van je maag, ook van bijvoorbeeld diarree."

Positief over toekomst

Het aantal operaties stijgt, maar toch is Marloes Emous positief over de toekomst. "Je ziet dat de groei van obesitas afneemt. Vooral ook onder kinderen en dat is toch de toekomst. Als je al te dik bent dan is het lastig in de hand te houden. Je moet het zien te voorkomen. Ouders en de scholen spelen daar een belangrijke rol in. Vroeger was daar minder aandacht voor en vooral minder over bekend ook."