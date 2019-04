VIDEO: Sterk LDODK uitgeschakeld voor finale Korfbal League

Voor meer dan 1.300 man publiek nam Femke Faber zaterdag afscheid van het topkorfbal. De 24-jarige Faber uit Gorredijk speelde zeventien jaar lang in het shirt van LDODK, maar kiest nu voor andere zaken in het leven.

Ze hoopte op een afscheid in de finale in de Ziggo Dome in Amsterdam, maar ondanks dat LDODK nog nooit in die historie van de club zo sterk geweest is, eindigden de play-offs in de halve finale. In de best-of-three serie was PKC uit Papendrecht uiteindelijk net te sterk. Faber kreeg een staande ovatie.