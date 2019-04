SC Heerenveen het schip in bij FC Emmen

FC Emmen maakte dit seizoen zijn debuut in de Eredivisie en won nu voor de tweede keer van de ploeg uit Heerenveen. SC Heerenveen speelde misschien wel de slechtste wedstrijd in de historie van de club in de Eredivisie. Er waren veel passes die niet aankwamen en ook veel balverlies.

Emmen beter

In het begin van de wedstrijd waren beide clubs elkaar nog wat aan het aftasten, maar al snel bleek dat FC Emmen beter in het spel zat. De eerste helft werd dan ook met 1-0 in het voordeel van de ploeg uit Drenthe afgesloten door een doelpunt van Caner Cavlan in de 40ste minuut. In eerste instantie wist Heerenveen-doelman Warner Hahn de bal tegen te houden, maar Cavlan slaagde er in de rebound in om de bal binnen te koppen.

Na de rust had Heerenveen ook niet veel in te brengen, ondanks diverse wissels. In de 75ste minuut verdubbelde Emmen de score met opnieuw een goal van Cavlan. Heerenveen probeerde in de eindfase zo nu en dan nog wat aan te vallen, maar dat was allemaal voor niets.

Play-offs ver weg

Met dit 2-0 verlies lijkt het halen van de play-offs nu heel ver weg voor SC Heerenveen.