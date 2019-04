VC Sneek met één been in finale kampioenspoule na winst op Flamingo's

In de eerste set ging het lange tijd vrij gelijk op en deden beide ploegen niet veel voor elkaar onder. Geleidelijk liepen de gasten uit en sloegen de Flamingo's een gaatje van drie punten. Hoewel de Sneker vrouwen nog wel terugkwamen, pakten de Flamingo's met 24-26 de eerste set.

Sneek komt op stoom

VC Sneek liep in de tweede set al snel uit naar tien punten. De bezoekers waren toen nog maar op de helft, maar konden nog wel terugkomen. De thuisploeg was daarna echter oppermachtig en pakte de set met 25-19. Ook in de derde set pakten de Sneker vrouwen door. Na een 13-8 voorsprong ging de winst op overtuigende wijze naar het team van coach Paul Oosterhof: 25-16.

Finale

In de vierde set begon VC Sneek goed, maar werd het nog erg spannend. De thuisploeg kreeg als eerste een wedstrijdpunt, maar konden die niet meteen verzilveren. Toen Sneek de 27-25 maakte, was het echter wel gedaan en lijkt de ploeg zo goed als zeker de finale van de competitie te halen.