LDODK niet naar korfbalfinale in Ziggo Dome door verlies tegen PKC

In de slotfase werd duidelijk dat de spelers van LDODK al hun energie in de wedstrijd gooiden. Eerst was het Marjolijn Kroon die een blessurebehandeling nodig had, en niet veel later lag Erwin Zwart met kramp op de vloer. Beide spelers konden verder en geleidelijk liep de klok terug, terwijl de stand in evenwicht bleef. Met vijf minuten te gaan stond het 22-22.

Niet naar de Ziggo Dome

Zo had LDODK nog steeds kans om de beslissende derde wedstrijd uit het vuur te slepen. Maar het was PKC die de wedstrijd aan het eind naar zich toetrok. Ze pakten een voorsprong van 22-24, en ondanks een doelpunt van Friso Boode, kon PKC die voorsprong vasthouden. Een raak schot van Laurens Leeuwenhoek zorgde voor de eindstand van 23-25.

Zo eindigt een sterk seizoen van de Gorredijksters niet in de finale in het Ziggo Dome, maar moet LDODK haar hoofd buigen in de halve finale van de strijd om het landskampioenschap.