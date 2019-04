Voetbal zaterdag: Harkemase Boys wint in Ermelo van DVS'33

Voetbalclub Harkemase Boys heeft zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen DVS'33 met winst afgesloten. De Harkiten, uitkomend in de derde divisie, waren in Ermelo met twee doelpunten te sterk voor de thuisploeg: 0-2. In dezelfde divisie ging ONS Sneek met 2-4 onderuit tegen SteDoCo uit Hoornaar. In de hoofdklasse verloor VV Buitenpost met ruime cijfers van Sparta Nijkerk (1-4).