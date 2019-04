Stijn Schaars mist FC Emmen, Daniel Høegh nog onzeker

Heerenveencoach Jan Olde Riekerink zegt dat ze geen risico willen nemen met Schaars. "Twee wedstrijden in drie dagen, zijn zware blessure en het feit dat we op kunstgras spelen, speelt daarbij een rol."

Schaars trainde zaterdagochtend niet mee op het veld, maar in het krachthonk. Olde Riekerink: "Stijn is belangrijk voor ons. Maar als ie na zo'n zware blessure weer een blessure , dan zijn we wel extra voorzichtig met hem. Dan speel je twee wedstrijden in drie dagen en ook nog eens op kunstgras, dat speelt ook mee".

Toekomst van Schaars

Het is nog onzeker of Schaars na dit seizoen blijft bij Heerenveen of misschien wel zijn carrière beëindigt. "Ik hoop uiteraard dat hij doorgaat", zo zegt Olde Riekerink. "Stijn is een uitstervend ras. In die zin dat hij een oudere speler is, die belangrijk is voor andere spelers in de coaching. Een verlengstuk van de trainer."

Maar ook Olde Riekerink weet niet hoelang Schaars nog doorgaat. "We gaan daar binnenkort eens rustig over praten."