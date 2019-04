Zussen van Friese sekstoerist in Nepalese gevangenis vervolgd in Nederland

Zij zouden een slachtoffer en zijn familie geld hebben geboden om belastende verklaring in te trekken. Ook zouden zij in Nederland bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Volgens het Landelijk Parket is het voor het eerst dat mensen hier voor de rechter moeten komen voor beïnvloeding in een zaak over kindersekstoerisme.

De man uit Makkinga heeft een gevangenisstraf van 7 jaar gekregen voor het misbruik. Hij is in hoger beroep gegaan. De kinderpsychiater werd in juni 2018 op heterdaad betrapt in een hotelkamer in de Nepalese hoofdstad Kathmandu.