Noordelijke ziekenhuizen en ambulancediensten samen op zoek naar personeel

Er is een groot tekort aan mensen in de zorg en als er niets gebeurt, komt er steeds minder goed opgeleid personeel. De ziekenhuizen en ambulancediensten vinden dat ze zelf een verantwoordelijkheid hebben, om dat probleem aan te pakken. Ze willen met de opleidingen samenwerken om het onderwijs te vernieuwen. Dat is nodig, omdat de zorg steeds verandert.

Het gaat om negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten in het Noorden die samen de problematiek willen aanpakken. Daarvoor hebben ze vrijdag een intentieverklaring ondertekend en er is ook een speciale website de lucht ingegaan: zorgvoorhetnoorden.nl.

Snellere specialisaties

Volgens Jelle Prins, hoofd opleidingen bij het MCL in Leeuwarden is er vooral dringend behoefte aan operatieassistenten en anesthesiebegeleiders. Voor de komende jaren wordt het een uitdaging om voldoende kinder- en oncologieverpleegkundigen te krijgen. Prins denkt dat snellere specialisatieopleidingen een oplossing kunnen zijn voor het tekort op de arbeidsmarkt.

Geld moet daarbij echter niet het uitgangspunt worden, vindt Prins. "Geld speelt daar zeker ook een rol bij, maar de nood en urgentie zijn wel zodanig hoog dat we ook met elkaar hebben afgesproken in Zorg voor het Noorden, dat geld hierbij vooralsnog ondergeschikt moet zijn. Natuurlijk kost de opleiding geld, maar het is investeren in de zorg en investeren in de toekomst voor de zorg. En ja, dat mag ook wat kosten."