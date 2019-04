Tallship Wylde Swan op expeditie naar poolcirkel: "Voor families en andere avonturiers"

Delegaties van de drie schepen bespreken de plannen bij zeilschool Pean, tussen Nes en Grou. De expeditie naar de poolcirkel moet in juni 2020 plaatsvinden. "Het mooie is dat iedereen mee kan", zegt Christophe Meijer van de Wylde Swan. Iedereen die aan boord komt, krijgt de eerste dagen zeiltraining.

Over het weer hoeven de mensen niet in te zitten. "Aan de Noorse kust kun je er voor kiezen om met slecht weer binnen de fjorden te blijven, dus dan heb je niet zo'n last van de zee", vertelt Meijer. "En als het wat rustiger weer is, kun je echt gaan 'oceaanrijden'."

Internationaal

De expeditie is bedoeld voor de hele internationale markt. Meijer: "We gaan ook zorgen dat agenten in Azië, India en Amerika onze reizen gaan verkopen. Ook voor families en andere avonturiers."