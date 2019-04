Meer aandacht voor veilig zwemmen in zee en binnenwateren

Elk jaar verdrinkt er een groot aantal mensen in open water en ook merkt de reddingsdienst dat er nog steeds veel mensen in de problemen komen bij het zwemmen in open water.

Uit bevindingen van toezichthouders blijkt dat mensen slecht op de hoogte zijn van de risico's van zwemmen in open water. En bij een deel van de zwemlocaties is het onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid en worden er daarom te weinig maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten.

De reddingsbrigade is blij dat er eindelijk onderzoek wordt gedaan naar hoe de veiligheid bij het zwemmen in zee en in binnenwateren kan worden verbeterd.